Після 07:45 повітряна тривога поширилися на Обухівський, Броварський та Бориспільський райони області.

Що відомо про атаку на Київську область?

О 07:43 реактивний БпЛА рухався на Кагарлик на Київщині з південного сходу.

О 07:56 реактивний БпЛА прямував у напрямку Борисполя з півдня.

О 08:07 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в регіоні.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– закликали в адміністрації.

Раніше мер Броварів Ігор Сапожко повідомив про падіння уламків БПЛА на території складських приміщень в межах громади. За його словами постраждалих немає, а пожежу швидко локалізували.

Нагадаємо, що внаслідок одного з влучань у Кропивницькому загорілася покрівля дев'ятиповерхового житлового будинку. Травмовано людину – її госпіталізували до медзакладу.

Окрім того, виникла пожежа на тереторії об'єкта інфраструктури. Ще на іншій локації горіла суха трава, пошкоджено господарську споруду.

Вранці окупанти обстріляли Одесу і область. У регіоні пошкоджені багаквартирні та приватні будинки. На жаль, одна людина загинула, а ще п'ятеро постраждали.