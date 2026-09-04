Про наслідки атаки повідомили представники влади. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про атаку БпЛА та її наслідки на міста України у ніч проти 4 вересня?

Увечері 3 вересня російські війська завдали повітряних ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Андрій Райкович з Кіровоградської ОВА пише, що ворог пошкодив покрівлю багатоповерхівки. Унаслідок атаки травмована одна людина.

Також інший удар припав на промисловий об'єкт, де у результаті влучання спалахнув дах однієї з будівель. Ще одне займання рятувальники гасили на відкритій території. Наразі всі пожежі вже повністю ліквідовані. На щастя, обійшлося без загиблих.

Наслідки удару ворога по Кропивницькому / Фото ОВА

Зранку в місті розпочне роботу спеціальна комісія для фіксації завданих збитків, а комунальні служби розпочнуть прибирання та відновлювальні роботи.

Водночас неспокійно було і в іншому регіоні. Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, унаслідок удару росіян по Запоріжжю сталося займання у багатоповерховому житловому будинку. Попередньо, без постраждалих.



Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото ОВА

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що впродовж дня 3 вересня Росія атакувала і Київ реактивними БпЛА. Пошкодження зафіксували у 4 районах столиці.