О последствиях атаки сообщили представители властей. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Что известно об атаке БПЛА и ее последствиях для городов Украины в ночь на 4 сентября?

Вечером 3 сентября российские войска нанесли воздушные удары реактивными дронами по Кропивницкому. Андрей Райкович из Кировоградской ОВА пишет, что враг повредил крышу многоэтажного здания. В результате атаки пострадал один человек.

Также другой удар пришелся на промышленный объект, где вследствие попадания загорелась крыша одного из зданий. Еще одно возгорание спасатели тушили на открытой местности. На данный момент все пожары уже полностью ликвидированы. К счастью, обошлось без погибших.

Последствия удара врага по Кропивницкому / Фото ОВА

Утром в городе начнет работу специальная комиссия по фиксации нанесенного ущерба, а коммунальные службы приступят к уборке и восстановительным работам.

В то же время неспокойно было и в другом регионе. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в результате удара россиян по Запорожью произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Предварительно, без пострадавших.



Последствия обстрела Запорожья / Фото ОВА

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Добавим, что в течение дня 3 сентября Россия совершила атаку на Киев реактивными БПЛА. Повреждения зафиксировали в 4 районах столицы.