Об этом сообщил 24 Канал.

Что известно о российской атаке?

В четверг, 3 сентября, в 15:40 в столице объявили воздушную тревогу. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что на город летят реактивные БПЛА.

Около 15:50 в Киеве раздались взрывы. В 16:11 Киевская городская военная администрация сообщила, что в городе работает ПВО.

Просим оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– подчеркнули в КГВА.

В 16:53 они сообщили, что в результате падения обломков во время российского удара были повреждены автомобили. Также ранения получил 12-летний ребенок.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки дрона упали на проезжую часть дороги. Экстренные службы направляются на место. Он заявил, что повреждены 2 автомобиля. Также мэр Киева отметил, что, по имеющимся данным, есть 2 пострадавших.

Где сейчас существует угроза: смотрите карту

Напомним, что утром 3 сентября военные страны-агрессора также нанесли удар по Киевской области. В результате вражеского удара есть пострадавшие.