Глава МВА Сергій Лисак повідомив про наслідки ранкової атаки на Одесу.

Що відомо про удар по Одесі?

За словами чиновника, на цю хвилину відомо про загиблого і трьох постраждалих. Пораненим надається необхідна допомога.

Також в одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.

"Триває обстеження території та фіксація наслідків. Розгортається оперативний штаб для допомоги людям", – уточнив Лисак.

Нагадаємо, що незадовго до 05:00 в Одеському районі оголосили повітряну тривогу. Тоді з'явилася інформація про те, що у напрямку Одеси рухаються БпЛА з акваторії Чорного моря. Також повідомлялося, що у напрямку міста летять КАБи.

До слова, увечері ворог вдарив реактивними дронами по Кропивницькому. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхівки, одна людина постраждала. Також було влучання по території одного з підприємств. Там теж горіла покрівля.

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу палала багатоповерхівка. На щастя, вдалося уникнути жертв.