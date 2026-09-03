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Де фіксують ударні дрони?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

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21:57, 3 вересня

Реактивні БпЛА на північ Дніпропетровщини з Харківщини.

Реактивні БпЛА на Полтавщині, в центрі та на заході, курс на західний напрямок.

21:53, 3 вересня

КАБи на Харківщину.


21:51, 3 вересня

КАБи на Запорізьку область.

Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:40, 3 вересня

Реактивний БпЛА на Кропивницький з півдня.


21:36, 3 вересня

Реактивний БпЛА в центрі Полтавщини, на північно-західний напрямок.

Реактивні БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.

21:21, 3 вересня

Реактивні БпЛА на Полтавщину з півночі та сходу.

Реактивний БпЛА на заході від Миколаєва, курс на північ.

21:18, 3 вересня

Реактивні БпЛА на Кропивницький з півдня.


21:17, 3 вересня

КАБи на Запорізьку область.


21:08, 3 вересня

Реактивні БпЛА на н.п. Лозова з півдня на Харківщині.


21:02, 3 вересня

КАБи на Харківщину.