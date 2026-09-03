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Де фіксують ударні дрони?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
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21:57, 3 вересня
Реактивні БпЛА на північ Дніпропетровщини з Харківщини.
Реактивні БпЛА на Полтавщині, в центрі та на заході, курс на західний напрямок.
21:53, 3 вересня
КАБи на Харківщину.
21:51, 3 вересня
КАБи на Запорізьку область.
Реактивний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
21:40, 3 вересня
Реактивний БпЛА на Кропивницький з півдня.
21:36, 3 вересня
Реактивний БпЛА в центрі Полтавщини, на північно-західний напрямок.
Реактивні БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.
21:21, 3 вересня
Реактивні БпЛА на Полтавщину з півночі та сходу.
Реактивний БпЛА на заході від Миколаєва, курс на північ.
21:18, 3 вересня
Реактивні БпЛА на Кропивницький з півдня.
21:17, 3 вересня
КАБи на Запорізьку область.
21:08, 3 вересня
Реактивні БпЛА на н.п. Лозова з півдня на Харківщині.
21:02, 3 вересня
КАБи на Харківщину.