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Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области из Харьковской области. Реактивные БПЛА в Полтавской области, в центре и на западе, курс на запад. УАБы в Запорожскую область. Реактивный БПЛА на Запорожье с юга. Реактивный БПЛА в центре Полтавской области, движется в северо-западном направлении. Реактивные БПЛА на западе Николаевской области, курс на Одесскую область. Реактивные БПЛА в Полтавской области с севера и востока. Реактивный БПЛА к западу от Николаева, курс на север.
Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области из Харьковской области.
Реактивные БПЛА в Полтавской области, в центре и на западе, курс на запад.
УАБы в Запорожскую область.
Реактивный БПЛА на Запорожье с юга.
Реактивный БПЛА в центре Полтавской области, движется в северо-западном направлении.
Реактивные БПЛА на западе Николаевской области, курс на Одесскую область.
Реактивные БПЛА в Полтавской области с севера и востока.
Реактивный БПЛА к западу от Николаева, курс на север.