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Где фиксируют ударные дроны?

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

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21:57, 3 сентября

Реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области из Харьковской области.

Реактивные БПЛА в Полтавской области, в центре и на западе, курс на запад.

21:53, 3 сентября

УАБы в Харьковскую область.

21:51, 3 сентября

УАБы в Запорожскую область.

Реактивный БПЛА на Запорожье с юга.

21:40, 3 сентября

Реактивный БПЛА направляется на Кропивницкий с юга.

21:36, 3 сентября

Реактивный БПЛА в центре Полтавской области, движется в северо-западном направлении.

Реактивные БПЛА на западе Николаевской области, курс на Одесскую область.

21:21, 3 сентября

Реактивные БПЛА в Полтавской области с севера и востока.

Реактивный БПЛА к западу от Николаева, курс на север.

21:18, 3 сентября

Реактивные БПЛА на Кропивницкий с юга.

21:17, 3 сентября

УАБы в Запорожскую область.

21:08, 3 сентября

Реактивные БПЛА в населенном пункте Лозовая с юга Харьковской области.

21:02, 3 сентября

УАБы в Харьковскую область.