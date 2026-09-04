Про це Володимир Зеленський повідомив після розмови з керівником СБУ.

Що відомо про деталі удару?

За словами президента, влучання сталося у центральну будівлю СБУ на Володимирській, яка розташована навпроти Софійського собору. На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі,

– заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що всім постраждалим буде надана необхідна допомога. Водночас Зеленський доручив Олександру Покладу підготувати відповідь Росії на атаку.

Дав завдання Покладу адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар,

– сказав глава держави.

Він наголосив, що відповідь має відбутися після того, як для цього будуть підготовлені необхідні умови.

Нагадаємо, у п'ятницю вдень російський дрон завдав удару по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва біля станції метро "Золоті ворота". Очевидці повідомили, що близько 15:30 пролунав вибух, після чого почав підніматися густий дим.

Мер Києва Віталій Кличко заявив про пожежу у Шевченківському районі внаслідок падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі. Під час цього постраждав чоловік, його госпіталізували. Водночас на момент удару генерала у кабінеті не було.