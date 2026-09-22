КНДР випробувала KN-23 на незвичній висоті: це може ускладнити роботу Patriot

Північна Корея 20 вересня 2026 року здійснила нові випробувальні пуски балістичних ракет типу KN-23. Під час тестувань перша ракета подолала 440 кілометрів із висотою траєкторії 60 кілометрів, а друга досягла позначки 70 кілометрів при дальності 590 кілометрів. Експерти припускають, що аномальні показники висоти можуть свідчити про спроби модернізувати ракети для обходу західних систем ППО.

Північна Корея 20 вересня 2026 року здійснила нові випробувальні пуски балістичних ракет типу KN-23. Під час тестувань перша ракета подолала 440 кілометрів із висотою траєкторії 60 кілометрів, а друга досягла позначки 70 кілометрів при дальності 590 кілометрів. Експерти Janes припускають, що аномальні показники висоти можуть свідчити про спроби модернізувати ракети для обходу західних систем ППО.

Аномальні показники траєкторії та модифікації KN-23

Зміна параметрів польоту може свідчити про застосування оновленого варіанту ракети KN-23, який отримав удосконалену траєкторію або зміни в бойовій частині.

Раніше КНДР зазвичай запускала балістичні ракети цього типу на дальність до 690 кілометрів із максимальною висотою траєкторії від 37 до 60 кілометрів. Досягнення висоти у 70 кілометрів є аномальним показником, але не межею для північнокорейських розробок. Зокрема, 12 серпня 2026 року Північна Корея випробувала невідому модифікацію KN-23, яка піднялася на висоту 90 кілометрів при дальності польоту 690 кілометрів.



Північнокорейський ОТРК KN-23

Спроби обходу систем Patriot та російські технології

Чергові пуски привернули увагу відповідних структур Японії та Південної Кореї, адже КНДР продовжує демонструвати зростання загрози в Тихоокеанському регіоні.

Експерименти з висотою польоту можуть бути спрямовані на навчання ракет ефективніше обходити американські комплекси ППО Patriot у країнах, які можуть стати жертвами агресії сателітів Кремля, припускають у Defense Express.

Варто зазначити, що КНДР виготовляє для балістичних KN-23 лише металевий корпус, тоді як усі інші компоненти, технології та креслення передаються безпосередньо з Росії, йдеться в дослідженні аналітичного центру RUSI від 2024 року.

Це підтверджує концепцію про те, що північнокорейський військово-промисловий комплекс функціонує як філіал російського ВПК, підсумував військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд" та експерт Defense Express Іван Киричевський.

KN-23 вже використовують проти України

Для України ці випробування мають значення не лише через розвиток північнокорейської ракетної програми. Росія вже застосовує KN-23 під час ударів по українських містах.

Military 24 раніше детально розбирав характеристики північнокорейських ракет KN-23 та KN-24, які Росія використовує проти України. Аналіз уламків дозволив українським фахівцям встановити особливості конструкції цих ракет та їхнього обладнання.

Причому бойове застосування дає Пхеньяну те, чого не може дати звичайний полігон. У серпні Military 24 писав, що KN-23, яку Росія застосувала поблизу Кривого Рогу, відхилилася від заданої цілі приблизно на 15 кілометрів. За даними української розвідки, КНДР таким чином отримує можливість аналізувати результати реального бойового застосування своїх ракет.

Це важливий момент у контексті нинішніх випробувань. Північна Корея не просто розробляє нові ракети, а отримує значний масив інформації про їхню поведінку під час війни Росії проти України.

Чому це важливо для України

30 липня Росія знову могла застосувати KN-23 під час масованої атаки. Тоді Military 24 повідомляв, що Росія вперше за тривалий час могла використати північнокорейські KN-23 проти України.

Тоді речник Повітряних сил Юрій Ігнат окремо наголошував на складності перехоплення балістичних ракет. Саме тому розвиток KN-23 та її похідних безпосередньо стосується української протиповітряної та протиракетної оборони.

Північнокорейські ракети вже стали частиною російського арсеналу. А отже, будь-які зміни їхньої дальності, точності, бойового оснащення чи профілю польоту потенційно можуть згодом проявитися і на українському напрямку.

Росії потрібні нові ракети КНДР

Є й ще один показовий момент. Наприкінці серпня Military 24 повідомляв, що Росія хоче отримати від КНДР нові балістичні ракети KN-30.

За даними української розвідки, Москва могла просити у Пхеньяна 120 балістичних ракет, шість пускових установок та окремий ракетний підрозділ. Передачу саме KN-30 на той момент не було підтверджено, однак сам факт інтересу Росії до нових північнокорейських ракет показує, наскільки важливим для Кремля стало військове співробітництво з КНДР.

Тому нинішні випробування KN-23 варто розглядати ширше, ніж просто черговий запуск на Корейському півострові.