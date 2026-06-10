Ракети з ураженням до 2 000 кілометрів: Сирський про нову концепцію розвитку війська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року, яка передбачає відмову від радянських систем. Документ також орієнтований на розвиток власного виробництва ракетної зброї.

Про це йдеться у дописі головнокомандувача ЗСУ у телеграм.

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Далекобійні ракети України

Генерал зауважив, що нині одним із ключових пріоритетів цієї концепції є розвиток ракетного озброєння для ураження цілей у глибокому тилу противника. Україна планує завершити розробки та перейти до серійного виробництва власних балістичних та крилатих ракет.

У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів,

– зазначив Сирський.

Нова концепція розвитку ракетних військ та артилерії

Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення,

– підкреслив Сирський.

У майбутньому основу озброєння української артилерії має становити зброя українського виробництва. Водночас, додає головком, застарілі радянські системи, які вже неможливо відремонтувати або модернізувати, поступово зніматимуть з озброєння.

Разом із тим передбачається збереження підрозділів, оснащених сучасними артилерійськими системами іноземного виробництва, та подальше впорядкування номенклатури артилерійського озброєння.

Головком зазначив, що попри розвиток дронів і керованих авіабомб, артилерія залишається важливою частиною сучасного бою. Водночас її ефективність зараз знижують залежність від західних постачань, складна логістика через різні типи систем, обмежена дальність окремих зразків і нестача засобів артилерійської розвідки.

"Ефективність артилерії безпосередньо залежить від якості розвідки та швидкості передачі інформації. Саме тому одним із ключових пріоритетів Концепції визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки", – наголосив головком ЗСУ.

Також він додав, що артилерія за будь-яких умов продовжуватиме ефективно знищувати ворога та залишатиметься одним із головних факторів стримування російської агресії.

Нагадаємо, раніше Сирський повідомляв, що у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше української території, аніж втратили.

Також він зауважив, що нині ситуація на фронті залишається складною, однак динамічною. Головнокомандувач ЗСУ додав, що противник не припиняє спроб просування на Сході та Півдні України, а кількість бойових зіткнень суттєво зросла.