Зброя майбутнього через 2-3 місяці: в Генштабі кажуть, що Україна ефективніше збиватиме дрони

Наша країна розвиває проєкти, пов'язані із лазерною зброєю. Очікується, що ці технології зможуть збивати повітряні цілі краще за кулемети.

Про це заявив заступник Головнокомандувача Збройних сил України генерал Андрій Лебеденко на брифінгу, який відбувся в середу, 22 липня.

Що сказали в Генштабі?

Лебеденко розповів, що Україна шукає способи ефективніше закривати небо.

Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є,

– заявив генерал.

Заступник Головнокомандувача зазначив, що всередині ЗСУ є виробники, які займаються цими проєктами. Також Генштаб співпрацює з приватними підприємствами, які виготовляють лазерну зброю.

За словами Лебеденка, ця технологія вже сьогодні може збивати FPV. Наразі ЗСУ також працюють над тим, щоб вона могла уразити"Шахеди".

Він додав, що через 2 – 3 місяці Україна матиме засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу Росії.

Що відомо про посилення української ППО?

Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що Росія нарощує кількість реактивних "Шахедів". За його словами, такі дрони є особливо небезпечними в режимі онлайн-керування через Mesh-мережу. Водночас "Флеш" заявив, що українські військові тестували варіанти протидії Mesh-мережам силами РЕБ.

Генерал-лейтенант, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що Україна готує новий антибалістичний комплекс. Над його розробкою українці працюють спільно з європейськими партнерами.