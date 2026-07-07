НАТО придбає шведські літаки дальнього радіолокаційного стеження GlobalEye від Saab

НАТО оголосило про намір придбати до 10 літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab GlobalEye на суму близько 4,5 мільярда доларів.

Про це повідомили в Reuters.

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Чому НАТО купляє шведські літаки?

За словами держсекретаря НАТО Марка Рютте, нові літаки розвідки значно ефективніше протидіятимуть сучасним загрозам, зокрема атакам роїв безпілотників, ніж нинішні AWACS.

Це гарантуватиме, що ми збережемо потужні та надійні можливості спостереження та раннього попередження НАТО протягом наступних десятиліть,

– заявив Рютте.

У виданні повідомили, що на тлі вимог президента США Дональда Трампа активніше закуповувати американську зброю генсек НАТО акцентував, що нова система базується на літаках Bombardier Global 6500 і є міжнародною розробкою.

Аналітики зазначили, що GlobalEye конкурує з Boeing E-7 Wedgetail, літаком, який призначений для нагляду та керівництва боєм. НАТО заявило, що шведський літак є перевіреною системою, але не уточнило деталей.

Глава Saab Мікаель Йоханссон заявив, що вартість угоди може сягнути 4,5 мільярда доларів. За його словами, у разі швидкого підписання контракту поставки літаків розпочнуться вже у 2030 році.

Остаточна кількість літаків була незрозумілою, оскільки планувальники обговорювали, чи варто замовляти дорожчу версію, здатну до дозаправлення в повітрі,

– наголосили у виданні.

НАТО планують пришвидшити закупівлю БпЛА: що відомо?

У середу, 10 червня, під час закритої зустрічі посли 32 країн НАТО обговорювали, чи слід Альянсу терміново закуповувати більше дронів для захисту східного флангу.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що війна Росії проти України продовжує створювати значні ризики для євроатлантичної безпеки, особливо в Чорному морі. Тому, на його думку, важливо, щоб НАТО посилило свою присутність і можливості в Румунії.

Наразі невідомо, коли саме союзники ухвалять рішення про закупівлю дронів.