Об этом сообщило агентство Reuters.

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Почему НАТО закупает шведские самолеты?

По словам госсекретаря НАТО Марка Рютте, новые разведывательные самолеты будут значительно эффективнее противостоять современным угрозам, в частности атакам роев беспилотников, чем нынешние AWACS.

Это гарантирует, что мы сохраним мощные и надежные возможности наблюдения и раннего предупреждения НАТО в течение следующих десятилетий,

– заявил Рютте.

В издании сообщили, что на фоне требований президента США Дональда Трампа более активно закупать американское оружие генсек НАТО подчеркнул, что новая система основана на самолетах Bombardier Global 6500 и является международной разработкой.

Аналитики отметили, что GlobalEye конкурирует с Boeing E-7 Wedgetail – самолетом, предназначенным для наблюдения и управления боем. НАТО заявила, что шведский самолет является проверенной системой, но не уточнило деталей.

Глава Saab Микаэль Йоханссон заявил, что стоимость сделки может составить 4,5 миллиарда долларов. По его словам, в случае скорого подписания контракта поставки самолетов начнутся уже в 2030 году.

Окончательное количество самолетов оставалось неясным, поскольку планировщики обсуждали, стоит ли заказывать более дорогую версию, способную к дозаправке в воздухе,

– подчеркнули в издании.

НАТО планирует ускорить закупку БПЛА: что известно?

В среду, 10 июня, во время закрытой встречи послы 32 стран НАТО обсуждали, следует ли Альянсу срочно закупать больше дронов для защиты восточного фланга.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что война России против Украины продолжает создавать значительные риски для евроатлантической безопасности, особенно в Черном море. Поэтому, по его мнению, важно, чтобы НАТО усилило свое присутствие и возможности в Румынии.

Пока неизвестно, когда именно союзники примут решение о закупке дронов.