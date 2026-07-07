Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает Министерство национальной обороны Польши.
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Получит ли Украина МиГ-29?
Глава Минобороны прокомментировал возможную передачу самолетов Силам обороны Украины.
Этот вопрос не закрыт. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы. Свои предложения по передаче беспилотников в ближайшие два года они представили Польше,
– заявил Владислав Косиняк-Камыш.
Он назвал возможность обмена реалистичной. Политик подчеркнул, что Польша заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве, а не просто в передаче самолетов Украине.
Скандал вокруг МиГ-29
Накануне СМИ распространили информацию о том, что Польша приняла решение не передавать Украине последние истребители МиГ-29. Страна рассматривала возможность вместо этого просто утилизировать самолеты.
Косиняк-Камыш рассказал, почему Польша не передает Украине истребители. По его словам, механизм обмена между странами не был реализован.