Росія втрачає свою "суперзброю": чому носій "Кинжалів" МіГ-31 працює на зворотному відліку

Російський винищувач МіГ-31 – найшвидший бойовий літак у світі. Він є носієм "Кинжалів" та постійно тероризує Україну.

Однак Росія уже втрачає цю свою "суперзброю", адже нових бортів не може будувати. Про це пише 19FortyFive.

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Чому МіГ-31 можуть зникнути?

МіГ-31 може розвивати швидкість до 2,83 Маха. Окрім обстрілів України, його росіяни використовують для патрулювання поблизу кордонів НАТО.

Але уже понад 30 років Росія не здатна виробляти нові літаки, а кожна така втрата є фактично незворотною.

МіГ-31 був створений на основі МіГ-25. Його перший політ був у 1975 році, а у 1981 винищувач передали на озброєння СРСР як перший радянський літак четвертого покоління.

Однією з головних переваг цього винищувача став радар "Заслон". Це перша у світі серійна бортова радіолокаційна станція з фазованою антенною решіткою, завдяки якій МіГ-31 став першим радянським винищувачем, який міг ефективно виявляти й перехоплювати низьколітаючі крилаті ракети та бомбардувальники.

Але серійне виробництво цього винищувача зупинили ще у 1993 році. За ті роки вдалося побудувати приблизно 500 одиниць, але зараз у строю може залишатися лише 80 – 120 із них.

Найбільшою проблемою стали двигуни Д-30Ф6. Їхній ресурс – близько 300 годин польоту між капітальними ремонтами.

Перехоплювач, який швидко витрачає двигуни без можливості виробництва нових, фактично працює на зворотному відліку,

– зауважили у матеріалі.

Хоча, як встановила українська розвідка, Росія вже обговорює відновлення виробництва цих двигунів.

Україна намагається знищувати російські літаки на аеродромах.

"Один знищений носій "Кинджала" – це втрата, яку Росія не може швидко компенсувати", – йдеться у матеріалі.

До слова, перед запуском ракети літак підіймається на висоту понад 15 кілометрів і розганяється приблизно до 3000 кілометрів за годину. Це забезпечує "Кинджалу" додаткову дальність і швидкість. Але Росія може мати на озброєнні лише 10 – 12 саме таких літаків.

Росія уже декілька років вихваляється розробкою перспективного перехоплювача ПАК ДП (МіГ-41), який нібито міг би замінити МіГ-31.

Але ці розробки наразі лише на папері, а до серійного виробництва зможуть приступити не раніше кінця десятиліття.

Варто зауважити, що російська цивільна авіація через міжнародні санкції та закриття повітряних сполучень з європейськими напрямками також переживає складні часи.

Кількість інцидентів із літаками російських авіакомпаній за неповний 2025 рік зросла у понад 4 рази порівняно з 2024 роком.