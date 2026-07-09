Сили оборони отримали новий бойовий НРК Tanchik Droid 127 з великокаліберним кулеметом

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Tanchik Droid 12.7. Він може вести спостереження, розвідку та уражати живу силу, неброньовану й легкоброньовану техніку противника.

Новий наземний робот Tanchik Droid 12.7 допустили до використання у Збройних Силах України, повідомили у Міністерстві оборони. Комплекс розробила українська компанія Overland Defense для умов сучасної війни високої інтенсивності.

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Робот замість військового на небезпечній ділянці

Головне завдання Tanchik Droid 12.7 — зменшити ризик для військових на першій лінії. Оператор керує комплексом дистанційно з укриття, не перебуваючи поруч із ціллю або в зоні прямого ураження.

Такий НРК може працювати там, де людині довелося б виходити під вогонь. Він підходить для спостереження за полем бою, розвідки та вогневої підтримки.

Міноборони зазначає, що під час створення комплексу розробники враховували реальний бойовий досвід застосування українських та іноземних роботизованих платформ. Це важливо, бо наземні роботи вже стали окремим напрямом фронтової техніки, а не експериментом для виставок.

Озброєний Browning M2 калібру 12,7 мм

Tanchik Droid 12.7 оснащений великокаліберним кулеметом Browning M2 калібру 12,7 міліметра. Це дозволяє йому працювати по живій силі, неброньованих цілях і легкій бронетехніці.

Комплекс також має передню та задню камери. За даними виробника, відеокамера може виявляти ціль на відстані до 1500 метрів, а тепловізор — до 1000 метрів.

Тобто йдеться не лише про дистанційно керовану вогневу платформу. НРК може бути корисним і як засіб спостереження, коли підрозділу потрібно перевірити небезпечну ділянку без виходу людей уперед.

Tanchik Droid 12.7 оснащений великокаліберним кулеметом Browning M2 калібру 12,7 міліметра. Фото Міноборони

Скільки може пройти Tanchik Droid 12.7

Заявлений запас ходу комплексу становить до 25 кілометрів по бездоріжжю та до 35 кілометрів по твердому покриттю. Швидкість руху — від 10 до 15 кілометрів на годину залежно від типу поверхні. Без перерви робот може працювати до 1 години 40 хвилин.

Для наземного робота це означає достатній запас, щоб виконувати завдання не лише біля стартової позиції. Він може вийти на маршрут, провести спостереження або підтримати підрозділ вогнем, після чого повернутися назад.

Кодифікація відкриває шлях до постачання

Кодифікація означає, що зразок офіційно допущений до експлуатації у Силах оборони. Після цього його можна закуповувати та передавати військовим підрозділам у встановленому порядку.

Українське військо швидко нарощує кількість наземних роботизованих комплексів. За даними Міноборони, через DOT-Chain Defence підрозділи вже отримали 1028 НРК різних модифікацій на загальну суму понад 487 мільйонів гривень.

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За перше півріччя 2026 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони 67 нових зразків наземних роботизованих комплексів.

Tanchik Droid 12.7 вписується саме в цю логіку. На фронті зростає попит не тільки на дрони в повітрі, а й на машини, які можуть працювати на землі, перевозити обладнання, вести спостереження або виконувати вогневі завдання без прямої присутності бійця біля цілі.