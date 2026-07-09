Новый наземный робот Tanchik Droid 12.7 допущен к применению в Вооруженных Силах Украины, сообщили в Министерстве обороны. Комплекс разработала украинская компания Overland Defense для условий современной войны высокой интенсивности.

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Робот вместо военного на опасном участке

Главная задача Tanchik Droid 12.7 – снизить риск для военных на передовой. Оператор управляет комплексом дистанционно из укрытия, не находясь рядом с целью или в зоне прямого поражения.

Такой НРК может работать там, где человеку пришлось бы выходить под огонь. Он подходит для наблюдения за полем боя, разведки и огневой поддержки.

Минобороны отмечает, что при создании комплекса разработчики учитывали реальный боевой опыт применения украинских и иностранных роботизированных платформ. Это важно, поскольку наземные роботы уже стали отдельным направлением фронтовой техники, а не экспериментом для выставок.

Вооружен пулеметом Browning M2 калибра 12,7 мм

Tanchik Droid 12.7 оснащен крупнокалиберным пулеметом Browning M2 калибра 12,7 миллиметра. Это позволяет ему вести огонь по живой силе, небронированным целям и легкой бронетехнике.

Комплекс также оснащен передней и задней камерами. По данным производителя, видеокамера может обнаруживать цель на расстоянии до 1500 метров, а тепловизор – до 1000 метров.

То есть речь идет не только о дистанционно управляемой огневой платформе. НРК может быть полезен и в качестве средства наблюдения, когда подразделению необходимо проверить опасный участок без выхода людей на передовую.

Tanchik Droid 12.7 оснащен крупнокалиберным пулеметом Browning M2 калибра 12,7 миллиметра. Фото Минобороны

Сколько может пройти Tanchik Droid 12.7

Заявленный запас хода комплекса составляет до 25 километров по бездорожью и до 35 километров по твердому покрытию. Скорость движения – от 10 до 15 километров в час в зависимости от типа поверхности. Без перерыва робот может работать до 1 часа 40 минут.

Для наземного робота это означает достаточный запас, чтобы выполнять задачи не только вблизи стартовой позиции. Он может выйти на маршрут, провести наблюдение или поддержать подразделение огнем, после чего вернуться обратно.

Кодификация открывает путь к поставкам

Кодификация означает, что образец официально допущен к эксплуатации в Силах обороны. После этого его можно закупать и передавать воинским подразделениям в установленном порядке.

Украинские вооруженные силы быстро наращивают количество наземных роботизированных комплексов. По данным Минобороны, через DOT-Chain Defence подразделения уже получили 1028 НРК различных модификаций на общую сумму более 487 миллионов гривен.

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За первое полугодие 2026 года Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны 67 новых образцов наземных роботизированных комплексов.

Tanchik Droid 12.7 вписывается именно в эту логику. На фронте растет спрос не только на воздушные дроны, но и на машины, которые могут работать на земле, перевозить оборудование, вести наблюдение или выполнять огневые задачи без непосредственного присутствия бойца рядом с целью.