Первое боевое подразделение уже самостоятельно настроило комплектацию ударного беспилотника с помощью нового конструктора на оружейном маркетплейсе DOT-Chain Defence, сообщили в Министерстве обороны Украины. Эта функция позволяет выбирать модификации дрона еще до оформления заказа.

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Дрон прибудет в подразделение уже в готовом виде

Ранее военные часто самостоятельно дорабатывали полученные беспилотники в мастерских. Комплектацию изменяли в зависимости от местности, способов применения и активности российских средств радиоэлектронной борьбы.

Теперь необходимые параметры можно указать еще на этапе заказа. Производитель соберет дрон в выбранной конфигурации и отправит его непосредственно в бригаду.

Конструктор был создан по запросу самих военных. Он должен снизить нагрузку на мастерские и позволить применять беспилотник сразу после получения, – директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов.

Что можно изменить в дроне

Представитель подразделения при оформлении заказа будет видеть все доступные варианты комплектации конкретной модели.

Можно будет выбрать раму, двигатели, пропеллеры, камеру, аккумулятор и полетный стек – набор электроники, отвечающий за управление дроном. Также могут быть доступны различные приемники управления ELRS, видеопередатчики, антенны и платы инициирования.

Набор вариантов будет зависеть от возможностей конкретного производителя. То есть не каждый дрон будет иметь одинаковое количество доступных модификаций.

Как оформляются заказы

После выбора комплектации представитель подразделения подтверждает заказ на DOT-Chain Defence. Производитель готовит дрон в нужной версии и отправляет его непосредственно в бригаду.

Агентство оборонных закупок контролирует логистику и оплачивает заказ после доставки. Военным не нужно отдельно закупать компоненты, искать мастеров и тратить время на переоборудование уже полученного беспилотника.

Почему стандартной комплектации недостаточно

Одна и та же модель дрона может работать по-разному на разных участках фронта. Где-то нужен аккумулятор большей емкости, в другом месте – более мощный видеопередатчик или другая частота управления.

Различаются также дальность полета, масса полезной нагрузки, рельеф и интенсивность работы вражеского РЭБ. Поэтому универсальная комплектация не всегда соответствует реальным потребностям подразделения.

Конструктор переносит часть этой адаптации из полевой мастерской на производство. Военные сами определяют нужную конфигурацию, а производитель сразу собирает соответствующую версию.

Через DOT-Chain Defence уже передали почти полмиллиона единиц техники

За неполные пять месяцев 2026 года через DOT-Chain Defence военные получили около 485 тысяч беспилотников и другой техники общей стоимостью 31,4 миллиарда гривен. Среднее время от заказа имеющегося средства до его получения составило девять дней.

По данным Минобороны, 95% дронов, которые Агентство оборонных закупок приобретает для Сил обороны, произведены в Украине. Запуск конструктора должен предоставить производителям более точную информацию о потребностях подразделений, а военным – большее влияние на комплектацию техники, которую они получают.