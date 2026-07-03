Разрешение на экспорт партии F10 Государственная служба экспортного контроля Украины выдала 1 июля, сообщает Defender Media со ссылкой на представителя F-Drones. Беспилотники поставляются в рамках американской программы Drone Dominance, направленной на быструю закупку большого количества малых ударных дронов.

Кстати, украинская компания Phantom Defense объединила средства РЭБ, радары и перехватчики в одну систему

Две тысячи F10 уже отправлены заказчику

В F-Drones утверждают, что компания уже отправила в США все 2000 беспилотников, предусмотренных контрактом.

"Разрешение действует – дроны уже пересекли государственную границу", – отметил представитель производителя.

По данным компании, это первый случай, когда Украина официально одобрила экспорт готовых боевых беспилотников собственного производства. Ранее разрешения в сфере оборонного экспорта в основном касались технологий, компонентов и отдельных комплектующих.

F-Drones получила разрешение еще по действующей сложной процедуре экспортного контроля – до вступления в силу новых правительственных решений об упрощении экспорта продукции военного назначения во время военного положения.

Компания прошла весь цикл согласований и получила положительное решение межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Процедуру сопровождал государственный спецэкспортер "Спецтехноэкспорт".

Как F10 получил американский контракт

Выход F-Drones на американский рынок состоялся через компанию UDD Tech Corp, которая представляет продукцию украинского производителя в США.

В феврале 2026 года UDD Tech Corp приняла участие в первом этапе программы Drone Dominance – испытаниях Gauntlet I на военной базе Форт-Беннинг в штате Джорджия.

Американские военные операторы тестировали дроны во время выполнения практических заданий. Участников оценивали не только по результатам полетов, но и по производственным возможностям, надежности цепочек поставок и способности быстро выполнить крупный заказ.

По итогам испытаний система F10 заняла шестое место среди 25 участников. UDD Tech Corp вошла в список из 11 победителей первого этапа и получила заказ на 2000 дронов. Компанию также допустили к следующему этапу программы.

США хотят закупить сотни тысяч ударных дронов

Программа Drone Dominance предусматривает четыре последовательных этапа испытаний и закупок. После каждого этапа Gauntlet американское оборонное ведомство выбирает системы, проверенные военными на практике, и заказывает серийные партии.

В ходе первой фазы США заказали в общей сложности 30 тысяч беспилотников. Второй этап испытаний запланирован на август 2026 года.

Общий бюджет программы Drone Dominance составляет около одного миллиарда долларов. До конца 2027 года в рамках программы планируется закупить более 200 тысяч малых дронов, способных поражать цели в сложных боевых условиях.

Для F-Drones контракт означает не только продажу крупной партии техники. Украинская разработка прошла конкурс в США, выдержала испытания американскими военными и перешла к реальным серийным поставкам.

Разрешение на экспорт F10 также создает прецедент для других украинских производителей. Речь идет уже не о презентациях или испытаниях за рубежом, а об официальных поставках готовой боевой продукции иностранному государственному заказчику.