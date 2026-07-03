Дозвіл на експорт партії F10 Державна служба експортного контролю України видала 1 липня, повідомляє Defender Media з посиланням на представника F-Drones. Безпілотники постачають у межах американської програми Drone Dominance, спрямованої на швидке закуповування великої кількості малих ударних дронів.

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Дві тисячі F10 уже відправили замовнику

У F-Drones стверджують, що компанія вже відправила до США всі 2000 безпілотників, передбачених контрактом.

"Дозвіл працює – дрони вже перетнули державний кордон", – зазначив представник виробника.

За даними компанії, це перший випадок, коли Україна офіційно погодила експорт готових бойових безпілотників власного виробництва. Раніше дозволи у сфері оборонного експорту переважно стосувалися технологій, компонентів та окремих комплектуючих.

F-Drones отримала дозвіл ще за існуючою складною процедурою експортного контролю – до набрання чинності новими урядовими рішеннями щодо спрощення експорту продукції військового призначення під час воєнного стану.

Компанія пройшла весь цикл погоджень та отримала позитивне рішення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва й експортного контролю. Процедуру супроводжував державний спецекспортер "Спецтехноекспорт".

Як F10 отримав американський контракт

Вихід F-Drones на американський ринок відбувся через компанію UDD Tech Corp, яка представляє продукцію українського виробника у США.

У лютому 2026 року UDD Tech Corp взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance — випробуваннях Gauntlet I на військовій базі Форт-Беннінг у штаті Джорджія.

Американські військові оператори перевіряли дрони під час виконання практичних завдань. Учасників оцінювали не лише за результатами польотів, а й за виробничими можливостями, надійністю ланцюгів постачання та здатністю швидко виконати велике замовлення.

За підсумками випробувань система F10 посіла шосте місце серед 25 учасників. UDD Tech Corp увійшла до переліку 11 переможців першого етапу та отримала замовлення на 2000 дронів. Компанію також допустили до наступної фази програми.

США хочуть закупити сотні тисяч ударних дронів

Drone Dominance передбачає чотири послідовні етапи випробувань і закупівель. Після кожного Gauntlet американське оборонне відомство обирає системи, які військові перевірили на практиці, та замовляє серійні партії.

Під час першої фази США замовили загалом 30 тисяч безпілотників. Другий етап випробувань запланований на серпень 2026 року.

Загальний бюджет Drone Dominance становить близько одного мільярда доларів. До кінця 2027 року в межах програми планують закупити понад 200 тисяч малих дронів, здатних уражати цілі у складних бойових умовах.

Для F-Drones контракт означає не лише продаж великої партії техніки. Українська розробка пройшла конкурс у США, витримала випробування американськими військовими та перейшла до реального серійного постачання.

Дозвіл на експорт F10 також створює прецедент для інших українських виробників. Йдеться вже не про презентації чи випробування за кордоном, а про офіційне постачання готової бойової продукції іноземному державному замовнику.