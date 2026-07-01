Водночас ключовим пріоритетом залишається забезпечення потреб Сил оборони України. Про це повідомляють міністр оборони України Михайло Федоров та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Дивіться також Україна вперше хоче напряму купувати ракети PAC-3 до Patriot: Федоров розкрив деталі

Що відомо про запуск експорту зброї?

Йдеться про нову модель співпраці з міжнародними партнерами у форматі Drone Deal, яка передбачає прозорі правила продажу продукції оборонно-промислового комплексу.

Кожен експортний контракт має працювати на головну мету – сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для нашого Війська,

– заявила Свириденко.

Новий механізм передбачає, що частина коштів від експорту спрямовуватиметься до державного бюджету на розвиток оборонної промисловості. Зокрема, 20% від експорту готових виробів і технологій та 30% – від експорту комплектуючих будуть надходити до спецфонду.

Також встановлюється мінімальна вартість експортних контрактів для готової продукції – від 15 мільйонів гривень, тоді як для комплектуючих таких обмежень не передбачено. Розгляд заявок на експорт здійснюватиметься у строк до 30 днів.

Федоров також підкреслює, що потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом. Експорт можливий лише за умови гарантованого забезпечення українського війська.

Якщо держава планує закупівлю певного озброєння або воно входить до переліку критичних товарів, дозвіл на експорт може бути не наданий. Водночас виробники зможуть працювати з іноземними замовниками лише за умови виконання державних контрактів.

Перелік країн-партнерів формуватиме Міністерство закордонних справ, а список критичних товарів – Міністерство оборони з регулярним оновленням. Передача технологій здійснюватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем їх використання та реекспорту.

За даними уряду, наразі понад половину озброєння на фронті становить продукція українського виробництва, а новий механізм має посилити оборонну галузь і дозволити масштабувати виробництво сучасних систем для потреб війська.

Нагадаємо, Україна та Франція обговорюють можливість запуску ліцензійного виробництва крилатих ракет SCALP на українській території. Михайло Федоров зазначив, що відповідні переговори тривають як з Парижем, так і з виробником озброєння.

За його словами, під час нещодавньої розмови президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона було досягнуто певного прогресу, однак остаточні домовленості ще не узгоджені. Україна паралельно веде консультації й з американськими партнерами, розраховуючи на розширення оборонного виробництва всередині країни.