Український БТР отримав VR-окуляри та посилений захист від мін: Міноборони кодифікувало "Сову"

Український бронетранспортер OWL-APC "Сова-БТР" пройшов кодифікацію Міністерства оборони. Машина отримала V-подібний корпус, систему кругового огляду через VR-окуляри та може за кілька годин перетворюватися на медичний евакуаційний транспорт.

Міністерство оборони повідомило про кодифікацію нового українського OWL-APC "Сова-БТР". Бронетранспортер створили на тому ж підприємстві, яке розробило бронеавтомобіль MAC OWL "Сова". У червні Міноборони кодифікувало базову машину та заявило, що вона витримує підрив до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті відповідно до STANAG 4569.

Про OWL-APC було відомо й раніше. Наприкінці липня Мілітарі 24 розповідав про новий український бронетранспортер, оснащений дистанційно керованим бойовим модулем і посиленим протимінним захистом. Тепер про допуск "Сови-БТР" офіційно заявило Міноборони.

Водій бачить бронетранспортер з усіх боків

Одна з найбільш незвичних особливостей "Сови-БТР" - власна система кругового огляду на 360 градусів.

Навколо бронемашини встановлені камери, зображення з яких водій може бачити через VR-окуляри. Система також має нічне бачення. Це дозволяє стежити за обстановкою навколо машини, не відкриваючи люки.

Такий огляд особливо корисний під час маневрування у вузьких проїздах, щільній забудові або вночі, коли огляд із броньованого корпусу сильно обмежений.

У представленій раніше версії OWL-APC виробник також заявляв про можливість встановлення дистанційно керованого бойового модуля "Таврія 14,5/7,62" з двома кулеметами.

Як "Сову-БТР" захистили від підриву

Основу бронетранспортера становить жорсткий несучий корпус-монокок із V-подібним днищем і подвійним дном. Така конструкція має відводити частину енергії вибуху вбік від броньованого відділення.

Всередині встановлені вибухостійкі амортизаційні крісла, а окремі вузли й агрегати виконані так, щоб поглинати частину навантаження під час підриву.

Подібні рішення використовуються і на базовій MAC OWL "Сова". Для неї Міноборони заявляло протимінний захист до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Машина також отримала 16-міліметрову бокову броню та V-подібне днище.

Для нової версії OWL-APC виробник раніше називав рівень протимінного захисту STANAG 4569 Level 4a/4b. Мілітарі 24 вже детально розбирав конструкцію OWL-APC, зокрема його новий корпус і захист від уламків.

З бронетранспортера можна швидко зробити медевак

Десантне відділення "Сови-БТР" отримало модульну конструкцію. За даними Міноборони, його можна за кілька годин переобладнати для евакуації поранених.

Це дозволяє використовувати одну й ту саму броньовану платформу для різних завдань: перевезення військових, патрулювання, вогневої підтримки або медичної евакуації.

Модульність дедалі частіше стає однією з вимог до української військової техніки. Для найбільш небезпечних ділянок паралельно розвиваються і безекіпажні рішення. Наприклад, у "Хартії" перетворили американський M113 на дистанційно керовану машину, яка може працювати на замінованій місцевості без екіпажу всередині.

Чим OWL-APC відрізняється від звичайної "Сови"

MAC OWL "Сова", яку Міноборони кодифікувало у червні, належить до класу MRAP і розрахована передусім на захист екіпажу від мін та засідок. Вона важить від 14,2 до 15 тонн, має 450-сильний дизельний двигун і перевозить двох членів екіпажу та до восьми десантників.

OWL-APC розвиває цю конструкцію вже як бронетранспортер. Машина отримала перероблений корпус, посилений дах під бойові модулі, модульне десантне відділення та VR-систему огляду.

Фактично виробник намагається поєднати в одній платформі високий протимінний захист MRAP із можливостями бронетранспортера, який може не лише перевозити людей, а й підтримувати підрозділ вогнем або працювати як захищений медевак.