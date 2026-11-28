Українські захисники суттєво покращили якість ударів по російських НПЗ завдяки супутниковій системі High Sky. Вона функціонує безпосередньо на території ворога та дає змогу операторам бити одночасно по кількох цілях.

Про використання нової супутникової технології під час операцій у глибокому тилу ворога в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, розгортання цієї системи суттєво підвищило результативність ударних безпілотників ЗСУ.

Система High Sky та удар по нафтовому сектору

Застосування супутникової технології High Sky стало переломним фактором, який дав змогу суттєво підвищити точність і руйнівну силу атак на стратегічні об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу.

Про неї вже давно казали, і я казав про те, що кращою стала якість ураження цих НПЗ. І коли я казав про кращу якість, я мав на увазі саме використання цієї системи,

– зауважив Попович.

Нове технічне рішення дає змогу операторам перемикатися між безпілотниками безпосередньо під час польоту над об'єктом, концентруючи влучання на різних критичних установках.

Через систематичні атаки по заводах і резервуарах окупанти змушені скорочувати видобуток нафти. Якщо через пошкодження переробки зупиняться свердловини у специфічних російських регіонах, запустити їх повторно стане майже неможливо, що завдає економіці агресора непоправних збитків.

Обмеження Starshield та ситуація довкола Кримського мосту

Водночас українські захисники стикаються з серйозними труднощами через обмеження функціонування терміналів Starshield на тимчасово окупованих землях. Це суттєво заважає вчасному перехопленню ворожих повітряних цілей над південними регіонами.

Якщо Starshield не працює належним чином на тимчасово окупованих територіях, ми повинні перехоплювати дрони над підконтрольними територіями. А між Запоріжжям і умовною лінією фронту десь двадцять – двадцять п'ять кілометрів. Якщо ми перехоплюємо цей дрон у цьому проміжку, то часу для реакції залишається небагато,

– зазначив оглядач.

Також аналітик звернув увагу на стан Кримського мосту, де автомобільна ділянка зазнала критичних руйнувань, а рух залізницею залишається вкрай обмеженим. Повне виведення конструкції з ладу перерве морську логістику росіян, оскільки поромна переправа не здатна впоратися з такими обсягами вантажів.

Раніше стало відомо, що під час операцій проти переправи через Керченську протоку військові застосували зв'язок HiSKY, який також функціонує в Росії, як ефективну альтернативу Starlink.

За даними ЗМІ, ця система забезпечує безперебійне керування безпілотниками та передання відеосигналу в реальному часі без географічних блокувань, стабільно працює в повітряному просторі самої Росії та має високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.