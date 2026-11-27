Україна змінила підхід до ударів по російській нафтовій інфраструктурі: тепер під прицілом не лише НПЗ, а й станції, через які проходить і зберігається нафта. Це може серйозно ускладнити постачання пального російській армії та позбавити Росію можливості перерозподіляти ресурси.

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Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому ЛВДС стали новими пріоритетними цілями Сил оборони, як удари по нафтопереробних заводах і хімічних підприємствах впливають на забезпечення російської армії та чи зможе Кремль перенести виробництво пального на Далекий Схід. Також поговорили про перспективи відновлення Кримського мосту та наслідки атак для російської економіки.

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Чому ЛВДС стали новою пріоритетною ціллю

Системні удари Сил оборони України по російській нафтопереробній інфраструктурі перейшли на новий етап. Якщо раніше головною ціллю були безпосередньо нафтопереробні заводи, то тепер фокус змістився на знищення парків ємностей – лінійно-виробничих диспетчерських станцій (ЛВДС). Ця зміна підходу є частиною продуманого алгоритму, який має на меті повністю паралізувати логістику російської окупаційної армії.

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Російська нафтовидобувна галузь продовжує викачувати нафту, незважаючи на те, що третина нафтопереробних потужностей вже зупинена або пошкоджена. Оскільки видобуток не зупиняється, росіянам необхідно десь зберігати цю сировину. Саме тому вони почали активно заповнювати резервуари на ЛВДС, які раніше стояли переважно порожніми як демпфуючі ємності.

Українські військові, проаналізувавши цю тенденцію, почали бити саме по цих резервуарах. Успішні атаки на Самарську ЛВДС (найбільшу, з об'ємом півтора мільйона тонн), Альметьєвську та станцію Супханкулово в Башкортостані доводять ефективність цієї тактики.

Супханкулово, хоч і менша за обсягами (близько 160 тисяч кубометрів), є ключовим вузлом, який збирає поволзьку, татарську та башкирську нафту для подальшого перенаправлення. Знищення таких об'єктів позбавляє Росію можливості маневрувати ресурсами.

Блокування південного напрямку та забезпечення армії Росії

Окремим стратегічним напрямком є ліквідація так званого Ростовського майданчика НПЗ. До цієї групи входять Новошахтинський, Афіпський, Ільський та Слов'янськ-на-Кубані нафтопереробні заводи. На сьогодні всі вони вже уражені.

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Саме ці підприємства були основними джерелами постачання пального для російського угруповання через Тамань, Керченський міст, Ростов та окуповані території півдня України. Резервна гілка постачання через Волгоградський НПЗ також була виведена з ладу раніше.

Спроби росіян використовувати прямогонне паливо замість якісного бензину призводять до швидкого зношення двигунів військової техніки. Ситуацію для окупантів погіршують і паралельні удари по підприємствах хімічної промисловості, які виробляли присадки, необхідні для підвищення октанового числа такого пального.

Ілюзія далекосхідного порятунку

Заяви російського керівництва про наміри перенести нафтопереробні потужності на Далекий Схід є економічно та логістично абсурдними. Перекидання нафти із Західного Сибіру на Далекий Схід, її переробка там, а потім транспортування готового дизеля, бензину та авіаційного гасу назад до європейської частини Росії чи на фронт призведе до колосальних фінансових втрат.

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Крім того, далекосхідні заводи, такі як НПЗ у Комсомольську-на-Амурі, вже неодноразово ставали цілями успішних атак. Цей проєкт може бути реалізований лише з метою розкрадання державних коштів російськими олігархами, але він не вирішить проблему дефіциту пального для армії.

Комплексний підхід: від нафти до вибухівки

Окрім нафтогазового сектору, Сили оборони розширюють географію та номенклатуру цілей. Удар по підприємству "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї є показовим прикладом. Цей завод є важливим виробником аміачної селітри – базового компонента для виготовлення вибухівки.

Важливо, що атака була комплексною: дрони вразили не лише саме хімічне виробництво, зупинивши технологічний цикл, але й місцеву державну районну електростанцію (ДРЕС), яка живила цей об'єкт.

Це демонструє високий рівень планування операцій, де одночасно знищується і військове виробництво, і його енергетична база.

Кримський міст: чому Росія не зможе його відновити

Паралельно зі знищенням паливної логістики, Україна продовжує вогневий контроль над ключовими транспортними артеріями ворога. Останні супутникові знімки Кримського мосту фіксують серйозні пошкодження залізничного полотна – працює лише одна гілка в реверсному режимі.

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З військової точки зору відновлення другої гілки позбавлене сенсу. Будь-які спроби ремонту вимагатимуть залучення інженерних військ Росії та спеціалізованих суден, які автоматично стають легальними військовими цілями.

Українські протикорабельні комплекси "Нептун", які вже довели свою здатність вражати наземні цілі, без проблем знищать ремонтні кораблі окупантів. Тому міст залишатиметься в напівзруйнованому стані, що ще більше ускладнює логістику південного угруповання військ Росії.

Поточна кампанія зі знищення російської нафтопереробки – це не разова акція, а системна, рутинна військова робота, яка виконується за чітким алгоритмом. Вся російська нафтогазова інфраструктура свого часу проєктувалася та будувалася українськими фахівцями, тому український Генштаб чудово розуміє її вразливі місця.

Якщо Сили оборони збережуть нинішній темп атак, Росія почне відчувати серйозний дефіцит нафтопродуктів вже цієї зими. А в перспективі півтора-двох років російська економіка, яка критично залежить від нафтових доходів, зазнає повного краху, що автоматично призведе до знерухомлення окупаційної армії та неможливості продовжувати війну.

Полковник ЗСУ у запасі про нові удари по Росія: відео