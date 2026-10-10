Про це повідомляє Генеральний штаб.

Що відомо про повторну атаку на важливий об'єкт?

У ніч на 10 жовтня підрозділи Сил оборони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Самара", що розташована поблизу селища Просвєт.

Цей об'єкт є великим вузлом, де приймають, зберігають та змішують нафту з різних регіонів Росії, зокрема з Татарстану та Західного Сибіру. Саме тут сировину з різним вмістом сірки доводять до потрібної кондиції, щоб сформувати експортний сорт Urals. Крім того, підприємство безпосередньо залучене до забезпечення потреб російських збройних сил.

Військові також офіційно підтвердили наслідки попередньої атаки на цей об'єкт. Зокрема, 7 жовтня там вдалося знищити чотири величезні резервуари РВС-50000, що спровокувало масштабну пожежу на території комплексу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що супутникові знімки підтвердили вигоряння цих чотирьох резервуарів, а також показали наслідки ще одного удару, який відбувся 2 жовтня. Тоді аналітики оцінювали загальні втрати Росії від атаки на станцію "Самара" у понад 200 мільйонів доларів.

Крім того, Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня уразили російський комплекс "Панцир-С1", майданчик запуску ударних дронів, командно-спостережний пункт і склади боєприпасів та пального. Удари завдали по військових об’єктах у Росії та на тимчасово окупованих територіях України.