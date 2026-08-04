Це наступний етап, – Гудименко спрогнозував, які технологічні зміни чекають на фронті

Україна продовжує масштабувати безпілотні системи, а підрозділи, які починали з окремих батальйонів, поступово розгортаються у полки та бригади. Наступним кроком може стати переведення на дистанційне керування вже випробуваних механічних платформ, якими нині керують екіпажі.

Ветеран російсько-української війни, голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко в ефірі 24 Каналу пояснив, які безпілотні машини можуть першими масово з'явитися на фронті. За його словами, вони мають розв'язати одну з найгостріших проблем сучасної війни та зменшити ризик для військових.

Безпілотні підрозділи вже розгортають у бригади

Розвиток безпілотних систем в Україні відбувається не лише через появу нової техніки, а й на рівні структури війська. Підрозділи поступово збільшують чисельність і отримують більше можливостей для виконання різних завдань на фронті.

Один із підрозділів починав як окремий батальйон безпілотних систем, потім розгорнувся у полк, а зараз уже став бригадою. Масштабування справді відбувається,

– розповів Гудименко.

Наступним кроком має стати перехід від невеликих спеціально створених роботизованих комплексів до дистанційного керування великими машинами, які давно випробувані та серійно використовуються. Це дозволить не витрачати час одночасно на розробку механічної платформи, систем зв'язку, оптики та керування.

Сподіваюся, ми зробимо це раніше за росіян: не просто опануємо, а масштабуємо перероблення вже готових механічних систем, якими зараз керують люди, на безпілотні. Хочемо ми цього чи ні, це наступний етап розвитку війни,

– наголосив ветеран.

Такий підхід дає змогу зосередитися на автоматизації керування вже надійною технікою. Водночас безпілотні підрозділи зможуть поступово охоплювати більше напрямків – від бойового застосування до евакуації та постачання.

Першими можуть з'явитися безпілотні евакуаційні машини

Переведення вже випробуваної бронетехніки на дистанційне керування може бути швидшим і практичнішим, ніж створення наземного роботизованого комплексу з нуля. Розробникам не доведеться одночасно вдосконалювати механічну платформу, зв'язок, оптику та систему управління, адже основа такої машини вже роками працює у військах.

Умовний Leopard експлуатують уже 20 років, і про нього відомо майже все. Його головний мінус – екіпаж, адже саме ризик для людей зупиняє велику кількість операцій,

– пояснив Гудименко.

Безпілотна машина зможе продовжувати завдання навіть після пошкоджень, через які екіпаж був би змушений відступити. Оператор перебуватиме на значній відстані та не ризикуватиме життям безпосередньо всередині техніки. Рано чи пізно ми побачимо безпілотні танки, винищувачі та бомбардувальники.

Але першою, думаю, буде броня для евакуації, тому що зараз логістика переважає навіть над завданнями з ураження ворога,

– наголосив ветеран.

Йдеться не про невеликі наземні роботи, а про великі платформи, якими можна буде керувати з відстані 50 – 100 кілометрів. Вони мають евакуйовувати поранених і загиблих, завозити людей, боєприпаси, воду, їжу, батареї та інші необхідні вантажі на позиції.

Гудименко назвав головний напрям роботизації фронту: дивіться відео