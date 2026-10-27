В Україні розробляють дрони-перехоплювачі, які запускатимуть із наземних роботів

Українська компанія Ratel Robotics працює над новим способом застосування дронів-перехоплювачів. Їх планують запускати з наземних роботизованих комплексів, для чого вже розробляють спеціальне обладнання та програмне забезпечення.

Про це розповів засновник компанії Ratel Robotics Тарас Остапчук в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Як наземні роботи запускатимуть дрони-перехоплювачі?

За його словами, компанія Ratel Robotics починає збирати дрони-перехоплювачі, які в майбутньому можна буде запускати з наземних роботизованих комплексів (НРК). Вона вже продемонструвала можливість запуску ударних FPV-дронів із наземних роботів, а тепер розвиває цю технологію для перехоплення повітряних цілей.

Спочатку розробники планують створити багатороторні безпілотники, а згодом перейти до перехоплювачів літакового типу.

Паралельно для них розробляють спеціальні пускові бокси, які встановлюватимуть на наземні платформи.

Також компанія працює над спільним програмним забезпеченням, що забезпечуватиме обмін даними між наземними роботами та повітряними дронами.

За задумом розробників, наземний робот доставлятиме перехоплювачі на позицію та слугуватиме платформою для їх запуску. Самі дрони використовуватимуть для ураження повітряних цілей.

Навіщо поєднувати наземні та повітряні дрони?

За словами Тараса Остапчука, поєднання різних роботизованих платформ є одним із перспективних напрямів розвитку безпілотних технологій.

Наземні комплекси та повітряні дрони можуть доповнювати можливості один одного, виконуючи різні етапи одного завдання.

Поєднання наземних і повітряних платформ дозволить використовувати їхні можливості для досягнення спільних цілей. За словами Остапчука, такий підхід також дасть змогу військовим виконувати більше завдань дистанційно.

Наразі компанія працює над створенням перехоплювачів, пускових боксів і програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські інженери розробили детектор безпілотників D·Vision SDR, який допомагає виявляти ворожі апарати та перехоплювати відеосигнал із їхніх камер. Вдосконалення дронів-перехоплювачів залишається ключовим завданням для протидії російським масованим атакам з повітря.