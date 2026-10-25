З червня 2026 року Україна збиває дедалі менше російських дронів, – ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі Texty.org.ua.

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Як змінювалася боротьба за українське небо у 2026 році?

На початку 2026 року Росія активно розширювала виробництво безпілотників. Зокрема, на заводі в Алабузі збільшували площі для складання дронів. За рік територія нових виробничих корпусів зросла на 340 гектарів.

Також Росія отримувала з Китаю компоненти й матеріали для виготовлення безпілотників. Наприклад, на початку року одна з китайських державних компаній поставила їй 46 тонн сировини для виробництва вуглецевого волокна, яке використовують у конструкціях дронів.

Паралельно Україна нарощувала виробництво та застосування дронів-перехоплювачів. У березні кількість їхніх бойових вильотів зросла майже на 55% порівняно з лютим.

У травні дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисячі російських безпілотників різних типів.

Водночас ворог продовжував запускати великі партії дронів. Наприклад, із 11 до 17 травня він застосував близько 2,5 тисячі безпілотників.

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У наступні місяці кількість запусків російських БпЛА помітно скоротилася.

Проте згодом Росія змінила тактику й почала активніше застосовувати реактивні безпілотники.

У червні вона запустила приблизно 350 реактивних безпілотників, а в липні – вже близько 1500. Тобто за місяць їхня кількість зросла більш ніж учетверо. Це ускладнило роботу української протиповітряної оборони.

Від червня збільшилася різниця між кількістю запущених російських дронів і тих, які вдалося збити.

Щотижнева кількість запущених і збитих дронів із січня по жовтень 2026 року / Інфографіка

Автори матеріалу зазначають, що українське військове та політичне керівництво не змогло вчасно підготуватися до поширення реактивних "Шахедів". У технологічному протистоянні Росія тимчасово отримала перевагу.

Тепер Україні потрібно вдосконалити дрони-перехоплювачі, здатні знищувати реактивні цілі, та налагодити їх масове виробництво.