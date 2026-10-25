С июня 2026 года Украина сбивает все меньшее количество российских дронов, – СМИ

Об этом говорится в материале Texty.org.ua.

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Как менялась борьба за украинское небо в 2026 году?

В начале 2026 года Россия активно расширяла производство беспилотников. В частности, на заводе в Алабуге увеличивали площади для сборки дронов. За год территория новых производственных корпусов выросла на 340 гектаров.

Также Россия получала из Китая компоненты и материалы для изготовления беспилотников. Например, в начале года одна из китайских государственных компаний поставила ей 46 тонн сырья для производства углеродного волокна, которое используется в конструкциях дронов.

Параллельно Украина наращивала производство и применение дронов-перехватчиков. В марте количество их боевых вылетов выросло почти на 55% по сравнению с февралем.

В мае дроны-перехватчики уничтожили более 3,5 тысячи российских беспилотников различных типов.

В то же время враг продолжал запускать большие партии дронов. Например, с 11 по 17 мая он применил около 2,5 тысячи беспилотников.

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В последующие месяцы количество запусков российских БПЛА заметно сократилось.

Однако впоследствии Россия изменила тактику и стала активнее применять реактивные беспилотники.

В июне она запустила примерно 350 реактивных беспилотников, а в июле – уже около 1500. То есть за месяц их количество выросло более чем в четыре раза. Это осложнило работу украинской противовоздушной обороны.

С июня увеличилась разница между количеством запущенных российских дронов и тех, которые удалось сбить.

Еженедельное количество запущенных и сбитых дронов с января по октябрь 2026 года / Инфографика

Авторы материала отмечают, что украинское военное и политическое руководство не смогло вовремя подготовиться к распространению реактивных "Шахедов". В технологическом противостоянии Россия временно получила преимущество.

Теперь Украине необходимо усовершенствовать дроны-перехватчики, способные уничтожать реактивные цели, и наладить их массовое производство.