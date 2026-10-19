Об этом в эфире 24 Канала рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. Известно, что реактивные беспилотники летят со скоростью до 500–600 километров в час. Не каждое средство ПВО способно их сбить.

Как сбивают реактивные беспилотники?

Как подчеркнул Березовец, реактивные "Герань-4" и "Герань-5" – современное и относительно недорогое средство, которое действительно создает проблемы для ПВО. Традиционные средства перехвата либо дорогостоящие, либо в некоторых случаях неэффективны.

Мобильные огневые группы с пулеметами не дают таких результатов. Когда они летят "на потолке" на высоте 6 километров, их просто невозможно уничтожить. А во время финального виража перед падением – это все равно очень сложная цель,

– отметил Березовец.

Единственным относительно недорогим средством противодействия могут стать дроны-перехватчики следующего поколения, способные развивать необходимую скорость. В то же время следует понимать, что Украине важно постоянно опережать врага в технологической гонке. Ведь Россия также будет совершенствовать реактивные беспилотники.

Военный рассказал об опасности реактивных беспилотников: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, РФ активно расширяет площадки для запуска. На территории России уже создано не менее 12 таких объектов. Последний из них построили всего за шесть недель в районе Миллерово в Ростовской области.

Это проблема не только для нас, но и для союзников. Однако если ВСУ обладают уникальным опытом борьбы с этими аппаратами, то у наших союзников ничего подобного нет. Помним, как около 20 обычных "Шахедов" создали огромную проблему для ПВО Польши,

– сказал военный.

Ранее спутниковые снимки зафиксировали, что возле авиабазы "Миллерово" оккупанты построили новый объект для запуска реактивных БПЛА. Оккупанты смогут запускать оттуда около 100 реактивных беспилотников ежесуточно.