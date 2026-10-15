Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные агентством Reuters.

Новая российская база

Отмечается, что на спутниковых снимках, предоставленных компаниями Planet Labs и Airbus, еще 31 августа на месте будущего полигона было пустое поле. Строительные работы начались 1 сентября, а уже к середине октября там "вырос" полноценный военный объект.

Комплекс расположен всего в 3,5 километра от российской авиабазы "Миллерово", где базируется 31-й гвардейский истребительный авиационный полк. По оценке частной разведывательной компании DroneSec, такое соседство обеспечивает новой площадке прикрытие системами противовоздушной обороны.

Генеральный директор DroneSec Майк Монник заявил, что на западной окраине базы уже оборудованы восемь платформ с пусковыми рельсами. Они предназначены для запуска новейших российских беспилотников "Герань-4" и "Герань-5".

Скорость строительства демонстрирует, насколько легко Россия может оперативно задействовать уже налаженные наступательные возможности,

– отметил Монник.

Он добавил, что объект выглядит почти завершенным, и до начала его полноценной работы остаются считанные недели. Эта база дополнит существующую российскую сеть, насчитывающую не менее 11 стационарных пусковых площадок.

Напомним, украинские военные успешно поразили аналогичную базу хранения и запуска ударных беспилотников вблизи временно оккупированного Донецка.

В то же время враг продолжает разрабатывать новые реактивные аппараты, пытаясь создать гибриды авиабомб и крылатых ракет.