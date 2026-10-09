Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, успешные удары по вражеским целям были нанесены 8 октября и в ночь на 9 октября 2026 года. Подразделения Сил обороны провели атаки на ряд важных военных объектов оккупантов на территории России и временно оккупированных землях Украины.

Подробности новых ударов

В частности, в районе населенного пункта Кудепста, что в Краснодарском крае России, украинские бойцы поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Тем временем вблизи временно оккупированного Донецка военные обрушили огонь на место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников, а также на командно-наблюдательный пункт российского подразделения.

Кроме того, Силы обороны активно наносили удары по логистике противника. В районах Рубежного, Сентяновки и Луганска, а также вблизи Веселого в Донецкой области удалось поразить склады боеприпасов и материально-технических средств. Также в районе Строителя Белгородской области России под удар попал полевой склад горюче-смазочных материалов.

Военное командование также подтвердило результаты предыдущих атак. Выяснилось, что 6 октября вблизи Украинска Донецкой области был уничтожен командно-наблюдательный пункт подразделения из состава десантно-штурмовой дивизии российской армии.

Системное уничтожение вражеских баз

Напомним, ранее мы писали, что украинские защитники регулярно уничтожают вражескую инфраструктуру для запуска дронов. Так, в начале октября ВСУ разгромили аналогичную базу беспилотников в районе Донецка и пункт управления в Белгородской области.

А через несколько дней защитники нанесли серию ударов по складам и ретранслятору связи оккупантов в Черном море.