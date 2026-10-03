Как сообщает Генштаб, огневые поражения произошли 2 октября и в ночь на 3 октября 2026 года.

Какие цели атаковали Силы обороны?

В районе временно оккупированного Донецка украинские воины уничтожили место хранения, подготовки и пуска вражеских ударных беспилотников.

На территории Белгородской области России защитники попали в пункт управления врага в районе Новой Таволжанки.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Вознесеновка Белгородской области подразделения Сил обороны нанесли удар по составу материально-технических средств российских войск.

В районе Новотщеватого Донецкой области ВСУ поразили переправу окупантов через реку Мокри Ялы. Это существенно усложнит логистическое обеспечение и перегруппировку вражеских сил в этом направлении.

Также в районе Громовки Херсонской области под огонь украинских защитников попала ремонтная база оккупационных войск.

В Генштабе подчеркнули, что системная работа по уничтожению ключевых объектов агрессора будет продолжаться и дальше.

Напомним, в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удар по дронопорту "Цимбулово" в Орловской области России. На территории объекта спутниковый мониторинг NASA FIRMS зафиксировал несколько очагов пожаров.

Кроме того, был нанесен удар по базе оккупантов на Кирилловской косе в Запорожской области, в районе пансионатов "Югра" и "Каприз". На месте вспыхнул пожар.