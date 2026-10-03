После прилетов в части Донецка пропал свет. Об этом сообщают партизаны движения "Атеш".

Что известно об ударах по Донецку?

Оккупанты пытались сбить беспилотники. В частности, работала ПВО и была слышна стрельба из пулеметов.

Однако все безрезультатно. В итоге было громко в Киевском, Ленинском, Ворошиловском и Калининском районах. Было слышно как минимум 10 мощных взрывов.

По данным OSINT-ресурса Exilenova+, ударные дроны наносили удары по энергетической инфраструктуре.

Беспилотники провели атаку на энергетику оккупированного Донецка: смотрите видео

После этого в Донецке отключилось электричество. По предварительным данным, без электричества остались несколько районов. Более того, о перебоях сообщают и в других городах оккупированной Донецкой области.

Взрывы слышали и жители соседней Макеевки. Город также подвергся атаке дронов, а оккупанты пытались сбить их из пулеметов.

Беспилотники и взрывы над оккупированным Донецком: смотрите видео

Добавим, что Силы обороны уже не впервые наносят удары по оккупантам в Донецке. В частности, недавно там было поражено место, где россияне хранили, готовили и запускали свои ударные беспилотники.

А в конце августа украинские военные нанесли удар по командным пунктам россиян. Вполне вероятно, что тогда ВСУ впервые применили новейшую крылатую ракету JDAM-LR с дальностью 555 километров.