Після прильотів у частині Донецька зникло світло. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".
Що відомо про удари по Донецьку?
Окупанти намагалися збити безпілотники. Зокрема, працювала ППО та було чутно стрілянину з кулеметів.
Однак все без успіху. У підсумку було гучно у Київському, Ленінському, Ворошиловському та Калінінському районах. Було чути щонайменше 10 потужних вибухів.
За даними OSINT-ресурсу Exilenova+, ударні дрони били по енергетичній інфраструктурі.
Безпілотники атакували енергетику окупованого Донецька: дивіться відео
Опісля у Донецьку зникло світло. Попередньо, без електрики залишилися кілька районів. Ба більше, про перебої повідомляють й у інших містах окупованої Донеччини.
Вибухи чули й жителі сусідньої Макіївки. Місто також атакували дрони, натомість окупанти намагалися збити їх з кулеметів.
Безпілотники та вибухи над окупованим Донецьком: дивіться відео
Додамо, що Сили оборони вже не вперше б'ють по окупантах у Донецьку. Зокрема, нещодавно там було вражено місце, де росіяни зберігали, готували та запускали свої ударні безпілотники.
А наприкінці серпня українські військові вдарили по командних пунктах росіян. Цілком імовірно, що тоді ЗСУ вперше застосували новітню крилату ракету JDAM-LR з дальністю 555 кілометрів.