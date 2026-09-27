Протягом 26 вересня та в ніч проти 27 вересня Сили оборони успішно відпрацювали по низці ворожих цілей. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, під приціл потрапили важливі військові об'єкти окупантів у Донецькій та Луганській областях.

Деталі нових ударів

У тимчасово окупованому Донецьку українські бійці накрили вогнем місце, де росіяни зберігали, готували та запускали свої ударні безпілотники.

Військові пояснюють, що полювання на такі бази є одним із головних пріоритетів, адже це прямо знижує здатність ворога атакувати наші міста дронами.

Окрім цього, суттєвих втрат зазнала логістика загарбників. У Крепенському та Луганську захисники успішно уразили два склади з боєприпасами.

Ще один склад матеріально-технічного забезпечення злетів у повітря в Ровеньках на Луганщині, а в Новоамвросіївському Донецької області згоріла база з паливно-мастильними матеріалами.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває

– у відомстві.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники розбили склади та пускові установки ударних дронів у російській Орловській області.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями Сили оборони успішно атакували пункти управління безпілотниками на Запоріжжі та Донеччині, а також ворожий полігон і склади боєприпасів.