Протягом 26 вересня та в ніч проти 27 вересня Сили оборони успішно відпрацювали по низці ворожих цілей. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, під приціл потрапили важливі військові об'єкти окупантів у Донецькій та Луганській областях.
Деталі нових ударів
У тимчасово окупованому Донецьку українські бійці накрили вогнем місце, де росіяни зберігали, готували та запускали свої ударні безпілотники.
Військові пояснюють, що полювання на такі бази є одним із головних пріоритетів, адже це прямо знижує здатність ворога атакувати наші міста дронами.
Окрім цього, суттєвих втрат зазнала логістика загарбників. У Крепенському та Луганську захисники успішно уразили два склади з боєприпасами.
Ще один склад матеріально-технічного забезпечення злетів у повітря в Ровеньках на Луганщині, а в Новоамвросіївському Донецької області згоріла база з паливно-мастильними матеріалами.
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває
– у відомстві.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники розбили склади та пускові установки ударних дронів у російській Орловській області.
Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, днями Сили оборони успішно атакували пункти управління безпілотниками на Запоріжжі та Донеччині, а також ворожий полігон і склади боєприпасів.