Операцію провели 21 вересня поблизу населеного пункту Цимбулова, зазначили у Генштабі. Там розташовувався важливий об'єкт, де окупанти готували до бойових вильотів свої ударні апарати.

Що вдалося знищити

Під час атаки українські сили зафіксували влучання щонайменше у 3 складські приміщення, де спалахнула пожежа. Крім того, суттєвих пошкоджень зазнав майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок.

Сили оборони України систематично та пріоритетно уражають місця зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА,

– наголосили військові.

Головна мета цих дій полягає у тому, щоб позбавити російську армію можливості тероризувати мирні українські міста.

Нагадаємо, що у ніч на 22 вересня Сили оборони також уразили "Башнефть-УНПЗ" та Куйбишевський НПЗ у Росії. Сукупна потужність переробки на обох об'єктах сягає понад 14 мільйонів тонн нафти на рік.

Після ударів там спалахнули пожежі.