Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, бойова робота по ключових об'єктах російського агресора тривала протягом минулої доби та в ніч на 22 вересня.

Що відомо про атаковані НПЗ

В Уфі, що в Республіці Башкортостан, під удар потрапив завод "Башнефть-УНПЗ".

Це підприємство здійснює глибоку переробку нафти та випускає бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази та сірку. Річна потужність цього заводу становить близько 7,5 мільйона тонн сировини. Продукція даного об'єкта безпосередньо спрямовується на забезпечення потреб російських військових підрозділів.

Другою ціллю українських оборонців став Куйбишевський нафтопереробний завод, розташований у Самарі. Над операцією працювали підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій спільно із СБС та ГУР.

Підприємство входить до структури компанії "Роснефть" і переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти щорічно. Завод виробляє понад 30 найменувань нафтопродуктів, зокрема моторне пальне та мазут. Після влучань на території об'єкта також зафіксовано пожежу.

Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що після атаки 20 вересня НПЗ у Москві зазнав критичних пошкоджень та повністю зупинив переробку нафти. Це один із ключових російських заводів.