Нідерландська влада оголосила про плани збільшити оборонно-промислову базу країни на 40% до 2030 року. Річна виручка місцевих збройових компаній має сягнути 15 мільярдів євро за рахунок держзамовлень та експорту.

Як повідомляє видання Defense Express, уряд країни вже виділив на реалізацію програми 1,6 мільярда євро. Ці кошти підуть на інвестиції в засоби протиповітряної та протиракетної оборони, безпілотні платформи, а також інструменти цифрового протиборства.

Які подробиці?

Основну частку фінансового зростання забезпечать замовлення для національних збройних сил. Очікується, що до кінця десятиліття вони збільшаться на 50% і приноситимуть підприємствам 10 мільярдів євро щорічно.

Решту 5 мільярдів євро забезпечить військовий експорт, обсяги якого мають підвищитися на 25%.

Амбітне розширення військового сектора збігається з появою в країні нових високотехнологічних виробників зброї.

Зокрема, у Нідерландах офіційно зареєструвалася ракетобудівна компанія Destinus. Підприємство виготовляє реактивні дрони-ракети "Рута", які українські військові застосовували для далекобійних ударів по Кримському мосту.

Для збереження наукового потенціалу Міноборони Нідерландів створить у 2028 році Національний інститут оборонних технологій NIDT. До 2030 року його річний бюджет планують довести до 350 мільйонів євро.

Одночасно запрацює спеціальний інвестиційний фонд на 200 мільйонів євро. Його завданням стане фінансова підтримка приватних стартапів і підприємств, які створюють технології подвійного призначення.

Позиції в НАТО та відсутність оборонних гігантів

За рівнем витрат на оборону Нідерланди посідають сьоме місце серед усіх держав Північноатлантичного альянсу. Попри значні фінансові вливання в армію, країна досі не сформувала власного багатопрофільного промислового гіганта на зразок німецького Rheinmetall.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди спільно з партнерами активно оновлюють і розширюють свій парк бронетехніки через масштабні закупівлі бойових машин піхоти CV90.

При цьому, 28 жовтня Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Сторони узгодили пріоритети співпраці та запустили роботу над проєктом ППО Bliksem.