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Как сообщает издание Defense Express, правительство страны уже выделило на реализацию программы 1,6 миллиарда евро. Эти средства пойдут на инвестиции в средства противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные платформы, а также инструменты цифрового противодействия.

Каковы подробности?

Основную долю финансового роста обеспечат заказы для национальных вооруженных сил. Ожидается, что к концу десятилетия они увеличатся на 50% и будут приносить предприятиям 10 миллиардов евро ежегодно.

Остальные 5 миллиардов евро обеспечит военный экспорт, объемы которого должны вырасти на 25%.

Амбициозное расширение военного сектора совпадает с появлением в стране новых высокотехнологичных производителей оружия.

В частности, в Нидерландах официально зарегистрировалась ракетостроительная компания Destinus. Предприятие производит реактивные дроны-ракеты "Рута", которые украинские военные применяли для далекобойных ударов по Крымскому мосту.

Для сохранения научного потенциала Минобороны Нидерландов создаст в 2028 году Национальный институт оборонных технологий NIDT. К 2030 году его годовой бюджет планируется довести до 350 миллионов евро.

Одновременно начнет работу специальный инвестиционный фонд в размере 200 миллионов евро. Его задачей станет финансовая поддержка частных стартапов и предприятий, разрабатывающих технологии двойного назначения.

Позиции в НАТО и отсутствие оборонных гигантов

По уровню расходов на оборону Нидерланды занимают седьмое место среди всех государств Североатлантического альянса. Несмотря на значительные финансовые вливания в армию, страна до сих пор не сформировала собственного многопрофильного промышленного гиганта по типу немецкой Rheinmetall.

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды совместно с партнерами активно обновляют и расширяют свой парк бронетехники за счет масштабных закупок боевых машин пехоты CV90.

При этом 28 октября Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Стороны согласовали приоритеты сотрудничества и приступили к работе над проектом ПВО "Бликсем".