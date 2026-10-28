От ПВО до спутников: о каком сотрудничестве договорились Украина и Нидерланды

Также на встрече присутствовали представители украинского и нидерландского бизнеса. Об этом президент рассказал в своих социальных сетях.

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Что известно о достигнутых договоренностях?

В переговорах приняли участие руководители предприятий в сферах обороны, энергетики и программного обеспечения. К онлайн-обсуждению также присоединились украинские команды из Киева, где с визитом находится министр внешней торговли Шурд Шурдсма.

В ходе переговоров стороны наметили практические решения по расширению двустороннего экономического сотрудничества. Приоритетными направлениями определили совместные оборонные линии, технологические и энергетические проекты, а также развитие спутниковых технологий.

Перед нашими командами стоит задача проработать конкретный проект в сфере ПВО – Bliksem. Мы уже приступили к этой работе– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что партнерство выстраивается с расчетом на взаимную выгоду для обеих стран. По его словам, взаимодействие с Украиной открывает для международного бизнеса значительные промышленные перспективы.

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Мы выводим наше сотрудничество на такой уровень, чтобы было ощутимо, что быть рядом с Украиной означает получать дополнительные положительные результаты в промышленности, технологиях и социальной сфере– отметил президент.

В заключение он поблагодарил Амстердам за поддержку.

Кроме того, во время визита 28 октября стало известно, что Нидерланды выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Средства предусмотрены для усиления защиты воздушного пространства и передачи дронов. Кроме того, Правительство Нидерландов также выделило 1,2 миллиарда евро на следующие три года для восстановления энергетики и поддержки инфраструктуры Украины.