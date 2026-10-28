Нидерланды выделят Украине еще 500 миллионов евро военной помощи, – премьер Йеттен

Деньги будут направлены на защиту украинского неба. Об этом политики рассказали во время совместной пресс-конференции.

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Что известно о помощи?

В среду, 28 октября, Владимир Зеленский посетил Нидерланды. В ходе беседы стороны объявили о новом пакете поддержки на 500 миллионов евро.

В него войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники, предназначенные для защиты Украины от российских обстрелов.

Сегодня я хочу еще раз подчеркнуть, вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Наша поддержка непоколебима, вместе с вами мы будем продолжать работать над развитием сильной Украины во время войны, так и после– заявил глава правительства Нидерландов.

Отметим, что сначала главы государств пообщались один на один, после чего провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций. К обсуждениям также присоединятся министерка обороны Дилан Ешильгез-Зегериус и глава МИД Том Берендсен.

После этого состоится встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний. Вечером 28 октября король Нидерландов Виллем-Александр примет Зеленского в королевском дворце в Гааге.