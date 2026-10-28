Нідерланди виділять Україні ще 500 мільйонів євро військової допомоги, – прем’єр Єттен

Гроші спрямують на захист українського неба. Про це політики розповіли під час спільної пресконференції.

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Що відомо про допомогу?

У середу, 28 жовтня, Володимир Зеленський здійснив візит до Нідерландів. Під час розмови сторони оголосили про новий пакет підтримки на 500 мільйонів євро.

До нього увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники, призначені для захисту України від російських обстрілів.

Сьогодні я хочу ще раз наголосити, ви можете розраховувати на нашу підтримку. Наша підтримка непохитна, разом із вами ми продовжуватимемо працювати над розбудовою сильної України під час війни, так і після– заявив очільник уряду Нідерландів.

Зазначимо, що спершу очільники держав поспілкувалися віч-на-віч, після чого провели переговори у розширеному складі за участю делегацій.

До обговорень також долучаться міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус та очільник МЗС Том Берендсен. Після того відбудеться зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній. А ввечері 28 жовтня король Нідерландів Віллем-Александр прийме Зеленського в королівському палаці в Гаазі.