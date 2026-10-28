ППО та оборонна співпраця: Зеленський прибув із візитом до Нідерландів

Про це повідомив президент України.

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Пріоритети переговорів

Володимир Зеленський заявив, що прибув до Нідерландів з командою. Там у нього спершу запланована зустріч із прем'єр-міністром Робом Єттеном.

Нідерландський уряд повідомив, що спершу Зеленський з прем'єром Єттеном поспілкуються віч-на-віч, після чого проведуть переговори у розширеному складі за участю делегацій. До обговорень також долучаться міністерка оборони Ділан Єшильгьоз-Зегеріус та очільник МЗС Том Берендсен.

Далі за графіком – зустріч із керівниками нідерландських та українських компаній. А ввечері 28 жовтня король Нідерландів Віллем-Александр прийме Зеленського в королівському палаці в Гаазі.

Під час візиту сторони зосередяться на поглибленні безпекової взаємодії та всебічній допомозі Києву.

Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України– повідомив глава держави.

Прибуття Зеленського до Нідерландів: дивіться відео

Того ж дня Нідерланди передбачили 1,2 мільярда євро на наступні три роки задля відновлення енергетики та підтримки інфраструктури України.