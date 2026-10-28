Не лише енергетика: Нідерланди готують Україні допомогу на 1,2 мільярда євро

На що спрямують мільйони євро

Про новий пакет оголосив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва в галузі розвитку С'єрд С'єрдсма під час візиту до Києва 28 жовтня, передає пресслужба уряду Нідерландів.

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Основну увагу європейські партнери приділили відновленню енергетичної та водної інфраструктури, яка постійно страждає від російських атак:

Нідерланди прискорено перерахують 40 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України ще до кінця цього року. Гроші призначені для невідкладних ремонтів і відновлення пошкоджених об’єктів.

Ще 55 мільйонів євро підуть на постачання енергетичного обладнання та матеріалів від нідерландських компаній українським партнерам.

Також підтримку спрямують на створення аварійних запасів і навчання фахівців енергетичної та водної галузей.

Україна зазнає інтенсивних атак і попереду на неї чекає дуже важка зима. Для безпеки всіх нас також надзвичайно важливо й надалі підтримувати українців, щоб вони могли продовжувати боротьбу. Саме тому уряд зараз робить додатковий крок– заявив С'єрдсма.

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Яку допомогу залучатимуть для відбудови

Окремим напрямом пакета допомоги стане підтримка бізнесу. Зокрема, 136 мільйонів євро передадуть до Фонду партнерства з Україною (Ukraine Partnership Facility), який допомагає залучати компанії до проєктів відновлення.

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Нідерланди також розширять механізм страхування експортних кредитів, щоб знизити фінансові ризики для своїх компаній, які постачають товари та послуги в Україну. На це до вже наявних 60 мільйонів євро додадуть ще 19,5 мільйона євро,

Підтримка відновлення та відбудови не може чекати на припинення вогню. Україна потребує нас уже зараз… Самі уряди не можуть впоратися з цим завданням – роль бізнесу тут вирішальна– наголосив міністр.

Також Україна та Нідерланди підпишуть меморандум на 10 мільйонів євро в рамках ініціативи Industrial Ramstein для модернізації українських виробничих потужностей.

Нагадаємо, Нідерланди й раніше виділяли кошти на підтримку української енергетики та відбудову. Зокрема, у жовтні 2025 року країна оголосила про виділення 55 мільйонів євро до фонду Світового банку для відновлення України. У жовтні того ж року Нідерланди також спрямували 25 мільйонів євро на енергетичне обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для проходження опалювального сезону.