Куди підуть гроші Нідерландів?

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час пресконференції українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Сьогодні ми анонсуємо, що Нідерланди виділять 55 мільйонів євро до фонду Світового банку, щоб допомогти вашій країні відновитися та відбудуватися. Тому що ваша боротьба – це наша боротьба. А майбутнє України – це майбутнє Європи,

– зазначив Схооф.

Прем'єр нагадав, що російська агресія не припиняється і не обмежується лише Україною. Адже країни Європи неодноразово стикалися із загрозою від російських дронів та винищувачів, які регулярно порушують їхній повітряний простір.

Ніхто в Європі не може стверджувати, що російська агресія – це не наша проблема, або що війна тут – це виключно боротьба між Україною та Росією. Це – спільна боротьба,

– наголосив глава уряду Нідерландів.

При цьому він додав, що Київ пропонує Європі допомогу і готова ділитися своїм досвідом боротьби з російськими дронами. Тому зв'язок між європейськими державами та Україною нерозривний.

Дік Схооф прем'єр-міністр Нідерландів Україна повинна мати змогу розраховувати на нашу тверду підтримку зараз і в майбутньому. Скажу чітко. Нідерланди та їхні союзники стоять на вашому боці. Українці мають повне право жити у свободі та безпеці у сильній та незалежній Україні

Прем'єр Нідерландів наголосив, що потрібно продовжувати тиснути на Росію за допомогою запровадження нових санкцій. При цьому необхідно зробити все можливе, щоб досягти справедливого миру.

Як Нідерланди допомагають Україні?

За словами Схоофа, Нідерланди виділили Україні допомогу у розмірі 20,3 мільярда євро починаючи з 2022 року. З цих коштів 13,6 мільярда євро становить військова підтримка.

У тому числі Нідерланди активно долучилися до нової ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України).

За цим механізмом, нагадаємо, країна виділила 578 мільйонів доларів на перший пакет закупівель зброї, як розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Схооф закликав усіх партнерів Києва долучитися до PURL, щоб забезпечити Україну критично важливою американською зброєю.

Нідерланди також домовилися з Україною про співробітництво у сфері виробництва дронів, яке може бути розгорнуте тут,

– додав прем'єр.

Важливо! Схооф наголосив, що Нідерланди продовжують постачання в Україну винищувачів F16, брати участь у закупівлі снарядів, доставляти системи ППО тощо.

Скільки Україні потрібно коштів на відбудову?