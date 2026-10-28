Не только энергетика: Нидерланды готовят для Украины помощь на сумму 1,2 миллиарда евро

На что будут направлены миллионы евро

О новом пакете объявил министр внешней торговли и сотрудничества в области развития Сьерд Сьердсма во время визита в Киев 28 октября, сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

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Основное внимание европейские партнеры уделили восстановлению энергетической и водной инфраструктуры, которая постоянно страдает от российских атак:

Нидерланды в ускоренном порядке перечислят 40 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины еще до конца этого года. Средства предназначены для неотложных ремонтов и восстановления поврежденных объектов.

Еще 55 миллионов евро пойдут на поставку энергетического оборудования и материалов от нидерландских компаний украинским партнерам.

Также помощь будет направлена на создание аварийных запасов и обучение специалистов энергетической и водной отраслей.

Украина подвергается интенсивным атакам, и впереди ее ждет очень тяжелая зима. Для безопасности всех нас также чрезвычайно важно и в дальнейшем поддерживать украинцев, чтобы они могли продолжать борьбу. Именно поэтому правительство сейчас делает дополнительный шаг– заявил Сьердсма.

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Какую помощь будут привлекать для восстановления

Отдельным направлением пакета помощи станет поддержка бизнеса. В частности, 136 миллионов евро будут перечислены в Фонд партнерства с Украиной (Ukraine Partnership Facility), который помогает привлекать компании к проектам восстановления.

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Нидерланды также расширят механизм страхования экспортных кредитов, чтобы снизить финансовые риски для своих компаний, поставляющих товары и услуги в Украину. На эти цели к уже имеющимся 60 миллионам евро добавят еще 19,5 миллиона евро,

Поддержка восстановления и реконструкции не может ждать прекращения огня. Украина нуждается в нас уже сейчас… Сами правительства не могут справиться с этой задачей – роль бизнеса здесь решающая– подчеркнул министр.

Также Украина и Нидерланды подпишут меморандум на 10 миллионов евро в рамках инициативы Industrial Ramstein для модернизации украинских производственных мощностей.

Напомним, Нидерланды и ранее выделяли средства на поддержку украинской энергетики и восстановление. В частности, в октябре 2025 года страна объявила о выделение 55 миллионов еврое в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. В октябре того же года Нидерланды также выделили 25 миллионов евро на энергетическое оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для прохождения отопительного сезона.