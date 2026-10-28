ПВО и сотрудничество в области обороны: Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды

Об этом сообщил президент Украины.

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Приоритеты переговоров

Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Нидерланды со своей командой. Там у него сначала запланирована встреча с премьер-министром Робом Йеттеном.

Правительство Нидерландов сообщило, что сначала Зеленский и премьер Йеттен пообщаются один на один, после чего проведут переговоры в расширенном составе с участием делегаций. К обсуждениям также присоединятся министр обороны Дилан Ешильгёз-Зегериус и глава МИД Том Берендсен.

Далее по графику – встреча с руководителями нидерландских и украинских компаний. А вечером 28 октября король Нидерландов Виллем-Александр примет Зеленского в королевском дворце в Гааге.

В ходе визита стороны сосредоточатся на углублении взаимодействия в сфере безопасности и всесторонней помощи Киеву.

Будем говорить об оборонном и экономическом сотрудничестве, укреплении украинской ПВО и новых шагах в поддержку Украины– сообщил глава государства.

Прибытие Зеленского в Нидерланды: смотрите видео

В тот же день Нидерланды предусмотрели 1,2 миллиарда евро на следующие три года для восстановления энергетики и поддержки инфраструктуры Украины.