Морські дрони виходять на новий рівень: тепер вони несуть FPV-камікадзе

Інженери окремого водолазного загону Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України спільно з українською IT-компанією розробили свій перший морський безекіпажний комплекс. Його головне завдання — доставляти FPV-дрони максимально близько до противника, збільшуючи дальність і ефективність ударів.

Про нову розробку повідомило Міністерство внутрішніх справ України на своїй офіційній сторінці у Facebook. За словами командира підрозділу з позивним "Крава", комплекс створений для виконання бойових завдань на південному напрямку.

Морський носій для FPV-дронів

На відміну від класичних морських дронів-камікадзе, новий МБЕК (морський безекіпажний комплекс) працює як мобільна платформа. Він доставляє FPV-дрони в район виконання завдання, після чого оператори запускають їх для ураження російських цілей.

Такий підхід дозволяє суттєво збільшити бойовий радіус FPV-дронів, адже значну частину маршруту вони долають не власним ходом, а на борту морської платформи.

Оператори можуть запускати безпілотники вже поблизу цілі, що скорочує час польоту та зменшує ймовірність втрати дрона через засоби радіоелектронної боротьби. Фото МВС

Наступний етап — боротьба з повітряними цілями

У підрозділі повідомили, що нинішня версія комплексу не остаточна. У перспективі його планують адаптувати для перехоплення повітряних цілей.

Ймовірно, йдеться про використання морської платформи як мобільного носія дронів-перехоплювачів або інших засобів боротьби з російськими безпілотниками, які атакують українське узбережжя.

Технічні характеристики комплексу, його дальність плавання, швидкість, вантажопідйомність і тип силової установки поки не розголошуються з міркувань безпеки. Фото МВС

Чому такі платформи стають дедалі важливішими

Морські безекіпажні комплекси вже стали одним із ключових інструментів України у Чорному морі. Якщо перші покоління МБЕК були орієнтовані переважно на удари по кораблях, то зараз вони дедалі частіше перетворюються на універсальні багатоцільові платформи.

Раніше українські морські дрони вже використовувалися для запуску FPV-дронів по російських позиціях і кораблях, а також як носії зенітних ракет для ураження вертольотів. Нова розробка"Омеги" підтверджує тенденцію до перетворення МБЕК на багатофункціональні бойові системи, здатні виконувати різні завдання залежно від встановленого обладнання.

Якщо концепція підтвердить свою ефективність у бойових умовах, такі комплекси можуть значно розширити можливості українських сил оборони на морському напрямку, особливо під час операцій уздовж узбережжя та в акваторії Чорного моря.