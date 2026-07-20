О новой разработке сообщило Министерство внутренних дел Украины на своей официальной странице в Facebook. По словам командира подразделения с позывным "Крава", комплекс создан для выполнения боевых задач на южном направлении.
Морской носитель для FPV-дронов
В отличие от классических морских дронов-камикадзе, новый МБЕК (морской беспилотный комплекс) работает как мобильная платформа. Он доставляет FPV-дроны в район выполнения задачи, после чего операторы запускают их для поражения российских целей.
Такой подход позволяет существенно увеличить боевой радиус FPV-дронов, ведь значительную часть маршрута они преодолевают не собственным ходом, а на борту морской платформы.
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Операторы могут запускать беспилотники уже в непосредственной близости от цели, что сокращает время полета и снижает вероятность потери дрона из-за средств радиоэлектронной борьбы. Фото МВД
Следующий этап – борьба с воздушными целями
В подразделении сообщили, что нынешняя версия комплекса не является окончательной. В перспективе его планируют адаптировать для перехвата воздушных целей.
Вероятно, речь идет об использовании морской платформы в качестве мобильного носителя дронов-перехватчиков или других средств борьбы с российскими беспилотниками, осуществляющими атаки на украинское побережье.
Технические характеристики комплекса, его дальность плавания, скорость, грузоподъемность и тип силовой установки пока не разглашаются из соображений безопасности. Фото МВД
Почему такие платформы становятся все более важными
Морские беспилотные комплексы уже стали одним из ключевых инструментов Украины в Черном море. Если первые поколения МБЕК были ориентированы преимущественно на удары по кораблям, то сейчас они все чаще превращаются в универсальные многоцелевые платформы.
Ранее украинские морские дроны уже использовались для запуска FPV-дронов по российским позициям и кораблям, а также в качестве носителей зенитных ракет для поражения вертолетов. Новая разработка "Омеги" подтверждает тенденцию к превращению МБЕК в многофункциональные боевые системы, способные выполнять различные задачи в зависимости от установленного оборудования.
Если концепция подтвердит свою эффективность в боевых условиях, такие комплексы могут значительно расширить возможности украинских сил обороны на морском направлении, особенно во время операций вдоль побережья и в акватории Черного моря.